Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Гра має назву Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes
фото: Steam

Реліз гри запланований на 24 березня 2026 року

У цифровому магазині ігор Steam з’явилася гра Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка відтворює події боїв за Гостомель у 2022 році, а подвиг російських десантників подається як «героїчний», пише «Главком»

Гру розробляє російська студія Cats Who Play. В описі на сторінці Steam зазначається, що гра пропонує «пережити битву за Київ 2022 року» та побачити події «очима тих, хто воював». Розробники називають російський десант біля Києва «блискучим», а самі події описують як ключовий момент війни.

Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом фото 1

При цьому у текстах фактично не згадується, що йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Натомість події подаються як військова операція російських десантників.

Що обіцяють розробники

Автори заявляють, що це стратегія в реальному часі з «високим рівнем реалізму». У грі обіцяють детальну симуляцію бойових дій: від системи пошкоджень техніки та руйнування будівель до моделювання морального стану солдатів, логістики постачання та використання дронів, артилерії й авіаударів.

Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом фото 2

Також гравці зможуть розвивати підрозділи між місіями, модернізувати техніку та використовувати захоплене озброєння.

Коли вийде гра

Наразі проєкт ще не доступний для завантаження. У Steam зазначено, що реліз гри запланований на 24 березня 2026 року.

Реакція спільноти

Поява сторінки гри викликала обурення серед частини гравців і розробників, зокрема українських. Користувачі зазначають, що проєкт повторює російські пропагандистські наративи про війну та фактично подає російських військових як «героїв» боїв за Гостомель.

Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом фото 3

На форумах Steam вже з’явилися заклики скаржитися адміністрації платформи з вимогою прибрати сторінку гри з магазину.

Читайте також:

Теги: окупанти пропаганда десант наступ Гостомель штурм росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
18 лютого, 13:56
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
19 лютого, 04:34
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
У лютому 2022 року кадировці готувалися зайти у Київ
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
21 лютого, 16:15
Командир 225-го окремого штурмового полку повідомив, що проти росіян ведуться контрдиверсійні дії
Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Тернуватого на Запоріжжі
23 лютого, 13:00
Ситуація на фронті 25 лютого
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
25 лютого, 22:29
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
23 лютого, 11:46
Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
4 березня, 05:50
Експерт Михайло Хорєв (на фото справа у червоному худі) пояснив, чи можливо відновити водопостачання на Донеччині
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
4 березня, 16:33

Життя

Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом
Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом
Принца Вільяма та Кейт Міддлтон освистали протестувальники (відео)
Принца Вільяма та Кейт Міддлтон освистали протестувальники (відео)
Тимошенко виступила на засіданні Ради із незвичною зачіскою (фото, відео)
Тимошенко виступила на засіданні Ради із незвичною зачіскою (фото, відео)
Зеленська одягнула на ділову зустріч незвичну брошку: яка ціна (фото)
Зеленська одягнула на ділову зустріч незвичну брошку: яка ціна (фото)
Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону
Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону
Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 
Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua