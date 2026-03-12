Російська студія анонсувала гру про злочини окупантів під Києвом

Реліз гри запланований на 24 березня 2026 року

У цифровому магазині ігор Steam з’явилася гра Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка відтворює події боїв за Гостомель у 2022 році, а подвиг російських десантників подається як «героїчний», пише «Главком»

Гру розробляє російська студія Cats Who Play. В описі на сторінці Steam зазначається, що гра пропонує «пережити битву за Київ 2022 року» та побачити події «очима тих, хто воював». Розробники називають російський десант біля Києва «блискучим», а самі події описують як ключовий момент війни.

При цьому у текстах фактично не згадується, що йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Натомість події подаються як військова операція російських десантників.

Що обіцяють розробники

Автори заявляють, що це стратегія в реальному часі з «високим рівнем реалізму». У грі обіцяють детальну симуляцію бойових дій: від системи пошкоджень техніки та руйнування будівель до моделювання морального стану солдатів, логістики постачання та використання дронів, артилерії й авіаударів.

Також гравці зможуть розвивати підрозділи між місіями, модернізувати техніку та використовувати захоплене озброєння.

Коли вийде гра

Наразі проєкт ще не доступний для завантаження. У Steam зазначено, що реліз гри запланований на 24 березня 2026 року.

Реакція спільноти

Поява сторінки гри викликала обурення серед частини гравців і розробників, зокрема українських. Користувачі зазначають, що проєкт повторює російські пропагандистські наративи про війну та фактично подає російських військових як «героїв» боїв за Гостомель.

На форумах Steam вже з’явилися заклики скаржитися адміністрації платформи з вимогою прибрати сторінку гри з магазину.