Принца Вільяма та Кейт Міддлтон освистали протестувальники (відео)

Протестувальники з антимонархічної групи «Республіка» вийшли на вулиці Лондона під час візиту королівської родини

Протестувальники вийшли на вулиці з плакатами та запитаннями до королівської родини

У Лондоні 9 березня членів королівської родини в День Співдружності освистали протестувальники. Принца Вільяма та Кейт Міддлтон зустріли плакатами із запитаннями про зв’язки принца Ендрю зі злочинцем Джефрі Епштейном. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Повідомляється, що інцидент стався у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на вулиці вийшли протестувальники з антимонархічної групи «Республіка». Вони з’явилися перед абатством із жовтими плакатами, де були написані питання до членів королівської родини, чи знали вони правду про принца Ендрю.

Зокрема на плакатах майоріли питання «Що ви знали?» та роздруковані фото принца Ендрю. На одному з них було принца був з Вірджинією Джуффр, яка є однією з найвідоміших обвинувачок Джеффрі Епштейна.

На одному з плакатів було фото принца з Вірджинією Джуффр, яка є однією з найвідоміших обвинувачок Джеффрі Епштейна фото: SOPA Images

«Якщо з’ясовується, що люди щось знали – чи то члени родини, поліція чи співробітники – тоді голови мають котитися», – зазначив королівський біограф Роберт Джобсон та автор книги «Спадщина Віндзора». Також ситуацію навколо королівської родини прокоментував один з інсайдерів: «Інші події сколихнули монархію, але щось всередині – коли когось заарештовують – це зовсім інше. Це набагато серйозніше».

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Водночас Король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора

Також повідомлялося, уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

До слова, брат британського короля Карла III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був звільнений під слідство. Це сталося через кілька годин після того, як колишнього принца затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем на державній посаді. Правоохоронні органи офіційно підтвердили статус затриманого, зазначивши, що розслідування справи про неналежне поводження офіційної особи триває.