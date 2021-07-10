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    Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото

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    Певица Оксана Билозир с семьей - Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото
    Певица Оксана Билозир с семьей
    facebook.com/oksana.bilozir

    В подписи в фото певица поразмышляла о ценностях и миссии семьи

    Знаменитая украинская певица Оксана Билозир опубликовала трогательные семейные фото. На снимках артистки в Фейсбуке запечатлены дети и внуки.

    В подписи в фото певица поразмышляла о ценностях и миссии семьи.

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    Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото
    Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото
    Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото
    facebook.com/oksana.bilozir

    «Семья - это колыбель Божьей Любви! Венец для старших - внуки, и слава детей - их родители! Украинская семья - это надежный щит от внешних угроз, а еще - уникальный мостик для передачи веры, любви, духовных ценностей, культурных традиций, жизненной мудрости и опыта! С Днем Семьи, друзья!» - подписала фото Оксана Билозир.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: дети певица семья
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    Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото