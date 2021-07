Оксана Билозир опубликовала яркие семейные фото

В подписи в фото певица поразмышляла о ценностях и миссии семьи

Знаменитая украинская певица Оксана Билозир опубликовала трогательные семейные фото. На снимках артистки в Фейсбуке запечатлены дети и внуки.

«Семья - это колыбель Божьей Любви! Венец для старших - внуки, и слава детей - их родители! Украинская семья - это надежный щит от внешних угроз, а еще - уникальный мостик для передачи веры, любви, духовных ценностей, культурных традиций, жизненной мудрости и опыта! С Днем Семьи, друзья!» - подписала фото Оксана Билозир.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.