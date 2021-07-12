Пышногрудая Билли Айлиш опубликовала откровенное селфи и вызвала споры в сети (фото)

Фанаты принялись обсуждать внешний вид певицы в комментариях

Американская певица и автор песен Билли Айлиш поделилась селфи в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagaram.

На размещенных в сети фото 19-летняя знаменитость позирует в корсете с разноцветным принтом и глубоким декольте, из-под которого частично виднеется кружевной бежевый бюстгальтер. Свой образ Айлиш дополнила белой расстегнутой рубашкой и золотистыми аксессуарами: кольцами, серьгами, браслетом и колье. Пост звезды набрал больше 3,2 миллиона лайков за два часа.

Фанаты принялись обсуждать внешний вид певицы в комментариях. Одни выразили свое недовольство из-за того, что артистка начала чаще носить откровенную одежду: «Я скучаю по старой Билли, которая носит оверсайз одежду», «Я разочарована», «Почему ты меняешь свой стиль? Пожалуйста, не становись такой же, как все остальные», «Выглядит так, словно Билли привлекает внимание к новому альбому с помощью груди».

Другие, напротив, восхитились новым имиджем исполнительныцы. «Боже, ты выглядишь чертовски сногсшибательно», «Ты прекрасна, отныне я не знаю, как дышать», «Потрясающая», «Ты такая красивая, Билли, пожалуйста, игнорируй негативные комментарии», — писали они.

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