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    Как два фантомаса: Кэти Перри и ее мама прогулялись в косметических масках по улицам Беверли-Хиллз

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    Кэти и Мэри Перри
    Кэти и Мэри Перри

    Забавные кадры удалось снять папарацци

    Некоторые женщины не рискуют появляться с косметической маской на лице даже дома перед мужем, но Кэти Перри точно не в их числе.

    Певица появилась в таком виде перед папарацци, а значит - и перед всем миром. Вчера фотографы запечатлели Кэти и ее маму Мэри с тканевыми масками и в солнечных очках на улице в Беверли-Хиллз, пишет журнал Hello!.

    Они вышли из косметологической клиники - по-видимому, так Кэти и Мэри отпраздновали прошедший День матери.

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