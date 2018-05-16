Как два фантомаса: Кэти Перри и ее мама прогулялись в косметических масках по улицам Беверли-Хиллз
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Розсилка
Кэти и Мэри Перри
Забавные кадры удалось снять папарацци
Некоторые женщины не рискуют появляться с косметической маской на лице даже дома перед мужем, но Кэти Перри точно не в их числе.
Певица появилась в таком виде перед папарацци, а значит - и перед всем миром. Вчера фотографы запечатлели Кэти и ее маму Мэри с тканевыми масками и в солнечных очках на улице в Беверли-Хиллз, пишет журнал Hello!.
Они вышли из косметологической клиники - по-видимому, так Кэти и Мэри отпраздновали прошедший День матери.
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