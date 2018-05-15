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    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar

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    Белла Хадид
    Белла Хадид

    В интервью, сопровождающем снимки, манекенщица пояснила, почему так часто у нее безэмоциональное выражение лица

    Американская супермодель Белла Хадид стала главной героиней июньско-июльского номера американского глянца Harper’s Bazaar. 21-летняя звезда подиумов позировала норвежскому фотографу Сельве Суннсбе в нарядах из новых коллекций таких домов моды, как Valentino Haute Couture, Armani Prive и Giambattista Valli Haute Couture.

    Помимо новых кадров, в свежем номере Harper’s Bazaar была опубликована откровенная беседа Хадид с ее сестрой, моделью Джиджи Хадид, которая выступила приглашенным интервьюером. В интервью Белла рассказала о «второй стороне медали» индустрии моды.

    «Люди говорят, что у меня всегда одно и то же выражение лица и что у меня нет эмоций. Но они не понимают, что это – результат моей профессиональной деятельности. Фотографы на съемочной площадке всегда заставляют меня скрывать улыбку и выглядеть беззаботно, сдерживая эмоции. Но это не я. Джиджи, ты знаешь меня всю жизнь и можешь подтвердить, что я с самого детства люблю смеяться и всегда улыбаюсь», - призналась Хадид.

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    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar
    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar
    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar
    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar
    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar
    Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar

    «Долгое время я вела бесконечные бои с хейтерами в интернете, пытаясь доказать им, что внешняя надменность, какую они видят во мне – не то, что есть на самом деле. Ведь никогда не знаешь, что на душе у другого человека. Может, у меня был очень тяжелый день! А, может, я и вовсе сегодня плакала... Потом я бросила эту затею. Я не должна никому ничего доказывать, ровным счетом, как и улыбаться всем встречным», - пояснила свое поведение Хадид.

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    Джерело: Новое Время

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