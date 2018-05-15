Белла Хадид стала героиней элегантной фотосессии для Harper’s Bazaar

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Белла Хадид

В интервью, сопровождающем снимки, манекенщица пояснила, почему так часто у нее безэмоциональное выражение лица

Американская супермодель Белла Хадид стала главной героиней июньско-июльского номера американского глянца Harper’s Bazaar. 21-летняя звезда подиумов позировала норвежскому фотографу Сельве Суннсбе в нарядах из новых коллекций таких домов моды, как Valentino Haute Couture, Armani Prive и Giambattista Valli Haute Couture.

Помимо новых кадров, в свежем номере Harper’s Bazaar была опубликована откровенная беседа Хадид с ее сестрой, моделью Джиджи Хадид, которая выступила приглашенным интервьюером. В интервью Белла рассказала о «второй стороне медали» индустрии моды.

«Люди говорят, что у меня всегда одно и то же выражение лица и что у меня нет эмоций. Но они не понимают, что это – результат моей профессиональной деятельности. Фотографы на съемочной площадке всегда заставляют меня скрывать улыбку и выглядеть беззаботно, сдерживая эмоции. Но это не я. Джиджи, ты знаешь меня всю жизнь и можешь подтвердить, что я с самого детства люблю смеяться и всегда улыбаюсь», - призналась Хадид.

«Долгое время я вела бесконечные бои с хейтерами в интернете, пытаясь доказать им, что внешняя надменность, какую они видят во мне – не то, что есть на самом деле. Ведь никогда не знаешь, что на душе у другого человека. Может, у меня был очень тяжелый день! А, может, я и вовсе сегодня плакала... Потом я бросила эту затею. Я не должна никому ничего доказывать, ровным счетом, как и улыбаться всем встречным», - пояснила свое поведение Хадид.

Джерело: Новое Время