«Как горячо!»: Дженнифер Лопес оголила грудь в пикантном ковбойском образе



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50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес примерила несколько соблазнительных нарядов instagram.com/jlo/

Артистка обнажила некоторые части тела

Голливудская супердива Дженнифер Лопес постепенно возвращается к привычной жизни, наполненной съемками, концертами и фотосессиями. Дженнифер поделилась эффектными кадрами. Она позировала в белоснежном ковбойском образе. Сквозь прозрачную ткань просвечивалось загорелое подтянутое тело Лопес, а крайне откровенное декольте обнажило большую часть звездного бюста. Образ актрисы и певицы дополнили перчатки с бахромой, сапоги и шляпа в техасском стиле.

instagram.com/jlo/

Поклонников актрисы восхитили ее соблазнительные образы. «Сколько секса!», «Вы самая потрясающая женщина в мире», «Идеальная, роковая, страстная и красивая», «Вы как инопланетянка. Вас не разгадать. Всегда разная», - отметили фолловеры.

Ранее Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры.

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