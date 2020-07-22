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    Жизнь

    «Как горячо!»: Дженнифер Лопес оголила грудь в пикантном ковбойском образе

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    <p>50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес примерила несколько соблазнительных нарядов</p> <div></div> - «Как горячо!»: Дженнифер Лопес оголила грудь в пикантном ковбойском образе

    50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес примерила несколько соблазнительных нарядов

    instagram.com/jlo/

    Артистка обнажила некоторые части тела

    Голливудская супердива Дженнифер Лопес постепенно возвращается к привычной жизни, наполненной съемками, концертами и фотосессиями. Дженнифер поделилась эффектными кадрами. Она позировала в белоснежном ковбойском образе. Сквозь прозрачную ткань просвечивалось загорелое подтянутое тело Лопес, а крайне откровенное декольте обнажило большую часть звездного бюста. Образ актрисы и певицы дополнили перчатки с бахромой, сапоги и шляпа в техасском стиле.

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    instagram.com/jlo/

    Поклонников актрисы восхитили ее соблазнительные образы. «Сколько секса!», «Вы самая потрясающая женщина в мире», «Идеальная, роковая, страстная и красивая», «Вы как инопланетянка. Вас не разгадать. Всегда разная», - отметили фолловеры.

    Ранее Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры.

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