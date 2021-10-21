Как худеть и не отказываться от алкоголя. Диетолог назвала способ

Важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках

Австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. Ее слова приводит 7 News.

По мнению Ди Лоренцо, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках. Наиболее опасны для фигуры коктейли и напитки, содержащие сладкие сиропы и газировку. Например, врач советует пить джин с содовой, а не джин с тоником, потому что в первом варианте всего 83 килокалории, а во втором – 183.

Диетолог рекомендует выбирать не вино, а сухое шампанское, в бокале которого содержится примерно 77 килокалорий. При этом наиболее оптимальным выбором для желающих сохранить фигуру будет текила – в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий. «Еще один напиток, который стал очень популярен в последнее время – Апероль Шприц. Как ни странно, лучше выбрать его, чем вино, поскольку в бокале всего 125 килокалорий», – отметила Ди Лоренцо. Она добавила, что в день стоит употреблять не более двух-трех алкогольных напитков.

В неделю должно быть не меньше четырех-пяти безалкогольных дней, считает врач. Паузы позволят печени «отдохнуть» и решат проблему задержки жидкости в организме. «Запивайте каждый алкогольный напиток стаканом воды. Это поможет избежать на следующий день задержки воды, из-за которой скачет вес, а также предотвратит обезвоживание и головные боли», – объяснила она.

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