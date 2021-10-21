  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Как худеть и не отказываться от алкоголя. Диетолог назвала способ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как худеть и не отказываться от алкоголя. Диетолог назвала способ

    Важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках

    Австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. Ее слова приводит 7 News.

    По мнению Ди Лоренцо, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках. Наиболее опасны для фигуры коктейли и напитки, содержащие сладкие сиропы и газировку. Например, врач советует пить джин с содовой, а не джин с тоником, потому что в первом варианте всего 83 килокалории, а во втором – 183.

    Диетолог рекомендует выбирать не вино, а сухое шампанское, в бокале которого содержится примерно 77 килокалорий. При этом наиболее оптимальным выбором для желающих сохранить фигуру будет текила – в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий. «Еще один напиток, который стал очень популярен в последнее время – Апероль Шприц. Как ни странно, лучше выбрать его, чем вино, поскольку в бокале всего 125 килокалорий», – отметила Ди Лоренцо. Она добавила, что в день стоит употреблять не более двух-трех алкогольных напитков.

    В неделю должно быть не меньше четырех-пяти безалкогольных дней, считает врач. Паузы позволят печени «отдохнуть» и решат проблему задержки жидкости в организме. «Запивайте каждый алкогольный напиток стаканом воды. Это поможет избежать на следующий день задержки воды, из-за которой скачет вес, а также предотвратит обезвоживание и головные боли», – объяснила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

    Читайте также: Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Теги: здоровый образ жизни диета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как худеть и не отказываться от алкоголя. Диетолог назвала способ