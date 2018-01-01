Кейт Миддлтон покорила своими стильными нарядами в Норвегии

Поклонники герцоргини Кембриджской считают, что это лучший ее наряд за всемя всего тура по скандинавским странам

В течение четырех дней Кейт Миддлтон со своим супругом британским принцем Уильямом находилась с официальным визитом в скандинавских странах. За это время они провели ряд торжественных встреч. В частности, они посетили школу Hartvig Nissen, в которой снимался популярный норвежский сериал «Стыд» о проблемах подростков, а также



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Кейт Миддлтон в Норвегии

Поклонники герцоргини Кембриджской считают, что это лучший ее наряд за всемя всего тура по скандинавским странам

В течение четырех дней Кейт Миддлтон со своим супругом британским принцем Уильямом находилась с официальным визитом в скандинавских странах. За это время они провели ряд торжественных встреч. В частности, они посетили школу Hartvig Nissen, в которой снимался популярный норвежский сериал «Стыд» о проблемах подростков, а также Скульптурный парк принцессы Ингрид Александры в Дворцовых садах.

Компанию Кейт и Уильяму составили норвежские кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит.

В последние дни тура Герцогиня Кембриджская появилась на публике в пальто цвета бургунди с пуговицами от Dolce & Gabbana, стоимостью $1870. Свой стильный образ Кейт Миддлтон дополнила черными туфлями от Tod's, клатчем от Mulberry и серьгами от Mappin& Webb.

А во время приема беременная герцогиня блистала в длинном платье от Alexander McQueen с красивой накидкой, расшитой стразами, лаконичной прической, вечерним макияжем и бриллиантовыми серьгами в ушах. Именно этот наряд стилисты назвали самым удачным за время визита Миддлтон в скандинавские страны.

Джерело: ТСН