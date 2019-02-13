Как не стоит жить: британец прокутил выигранные в лотерею $13 миллионов



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Майкл Кэррол

Целое состояние Майкл Кэролл «спустил» на шумные вечеринки

Необычная история произошла в Великобритании. Мужчина выиграл в лотерею целое состояние – 10 миллионов фунтов стерлингов (347 миллионов гривен) – прокутил все деньги за десять лет, а теперь зарабатывает себе на жизнь тяжелым физическим трудом.

Майкл Кэррол, ставший миллионером в 2002 году, признается, что сейчас у него нет ни собственного дома, ни автомобиля, но он ни о чем не жалеет. «Легко пришло, легко ушло», – сказал 35-летний британец в интервью газете The Sun.

Огромные деньги свалились на голову Кэрролу в возрасте 19 лет. Тогда он не придумал ничего умнее, как устраивать шумные вечеринки с наркотиками и тратить деньги направо и налево. В интервью прессе он тогда признавался, что ежедневно тратит по 10 тысяч фунтов (347 тысяч гривен), а также он говорил о том, что успел переспать с четырьмя тысячами женщин.

Сейчас жизнь Майкла не такая яркая с четырью все деньги он растратил, и теперь занимается тяжелой физической работой с – он колет дрова и носит мешки с углем, которые продаются на заправках. При этом Кэррол до сих пор покупает лотерейные билеты и в душе надеется, что ему снова повезет.