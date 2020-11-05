Как сейчас живет и выглядит главный «спасатель Малибу» Дэвид Хассельхофф

Параллельно актерской карьере Хассельхофф развивал певческую

68-летний Дэвид Хассельхофф наиболее известен по роли Митча Бьюкеннона в оригинальном сериале «Спасатели Малибу».

Главный «спасатель» снимался в сериале с 1989 года и сделал искусственное дыхание не одной утопающей героине.

Как бы ни мечтали о подтянутом и брутальном (он и сейчас такой) Дэвиде американки, Хассельхофф — мужчиа постоянный. На момент начала съемок в 1989 году он был женат на актрисе и предпринимательнице Памеле Бах, в браке с которой родилось двое уже взрослых дочерей — Тейлор-Энн Дженис и Хейли Эмбер, опеку над которыми он получил при разводе в 2006 году. А в 2018 году Хассельхофф взял в жены свою давнюю возлюбленную — модель Хейли Робертс, с которой его и до брака связывали долгие отношения.

Параллельно актерской карьере Хассельхофф развивал певческую, и одно из его последних ярких появлений на экране — камео в образе певца Зарду Хассельфрау в супергеройской картине «Стражи Галактики. Часть 2».

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.



