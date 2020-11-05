19-летняя британка с гигантской грудью устала от насмешек и готова лечь под нож

19-летняя Вики Рог — обладательница одного из самых внушительных бюстов в Великобритании.

Из-за естественной и постоянно растущей гигантской груди Вики не может найти подходящий бюстгальтер, регулярно терпит насмешки и отказывается от спорта — а раньше девушка обожала бег и футбол.

«Мне часто говорят, что это подарок природы, но это не так. Это проклятие. У меня спина 60-летней бабули из-за них, в школе меня дразнили «грудастой Вики», я отшучивалась, но было обидно», — цитирует девушку The Sun.

Кроме того, мужчины не жалеют чувств Вики, одаривают ее нежелательными комплиментами и даже считают возможным хватать за грудь, встречая на улице или в клубе. Вики ждет бесплатную операцию по уменьшению, но надеется сделать ее быстрее, чем подойдет очередь. Поэтому сейчас Вики запустила краудфандинговую страницу, на которой собирает средства на хирургическое вмешательство.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.



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