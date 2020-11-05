Беременная звезда сериала «Великолепный век» без лифчика смутила фанатов

Поклонников заинтриговал роскошный «образ невесты», который представила актриса

Звезда сериала «Великолепный век» ждет второго ребенка. Артистка скрывает мужчину, который покорил ее сердце. Мерьем выложила нежное фото в платье, напомнившем подвенечное. Она запечатлена в длинном наряде с обнаженными плечами и полупрозрачным подолом.

Узерли проигнорировала бюстгальтер, максимально обнажив зону декольте. Красотка позировала с лаконичной укладкой и профессиональным макияжем с акцентом на глазах. Их выделили персиковые тени, а губы – блеск того же цвета.

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«Просто космическая», «Замуж выходишь? Ура, так рада за тебя», «Какая же красивая, лучшая!», «Ты роскошная», «Секси-невеста, завидую твоему жениху», «Признайся – дело к свадьбе? Не смей тайно выходить замуж, расскажи!», «Очаровательная!», «Глаза слепит твоя красота», «Удивительная», «Тебе так идет белое, в таком платье можно замуж!», «Хюррем потрясающая!» — отметили подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.





