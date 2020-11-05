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    Шоу-биз

    Беременная звезда сериала «Великолепный век» без лифчика смутила фанатов

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    <p>37-летняя актриса Мерьем Узерли оказалась в центре внимания</p> <div></div> - Беременная звезда сериала «Великолепный век» без лифчика смутила фанатов

    37-летняя актриса Мерьем Узерли оказалась в центре внимания

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Поклонников заинтриговал роскошный «образ невесты», который представила актриса

    Звезда сериала «Великолепный век» ждет второго ребенка. Артистка скрывает мужчину, который покорил ее сердце. Мерьем выложила нежное фото в платье, напомнившем подвенечное. Она запечатлена в длинном наряде с обнаженными плечами и полупрозрачным подолом.

    Узерли проигнорировала бюстгальтер, максимально обнажив зону декольте. Красотка позировала с лаконичной укладкой и профессиональным макияжем с акцентом на глазах. Их выделили персиковые тени, а губы – блеск того же цвета.

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    «Просто космическая», «Замуж выходишь? Ура, так рада за тебя», «Какая же красивая, лучшая!», «Ты роскошная», «Секси-невеста, завидую твоему жениху», «Признайся – дело к свадьбе? Не смей тайно выходить замуж, расскажи!», «Очаровательная!», «Глаза слепит твоя красота», «Удивительная», «Тебе так идет белое, в таком платье можно замуж!», «Хюррем потрясающая!» — отметили подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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