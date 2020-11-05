Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)

Звезда примерила новый дерзкий образ

28-летняя певица Селена Гомес не перестает радовать фанатов своими дерзкими образами и снимками с фотосессий. Например, совсем недавно Селена с гордостью демонстрировала оставшийся на ноге шрам после операции, а до этого вошла в топ-100 влиятельных людей по версии журнала Times. На этот раз маникюрист певицы выложил снимок с фотосессии для журнала Allure.

На фото красотка предстала с прической в мексиканском стиле с черными розами на голове и гладким пучком, нейтральным мейком и в кожаном микроплатье с умопомрачительным декольте и объемными плечами. Кстати, на ногтях красовался лак шоколадного цвета.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.



