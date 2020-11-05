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    Шоу-биз

    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)

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    <p>Певица Селена Гомес предстала в микроплатье из кожи с глубоким вырезом и мексиканской прической а-ля Фрида Кало</p> <div></div> - Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)

    Певица Селена Гомес предстала в микроплатье из кожи с глубоким вырезом и мексиканской прической а-ля Фрида Кало

    Звезда примерила новый дерзкий образ

    28-летняя певица Селена Гомес не перестает радовать фанатов своими дерзкими образами и снимками с фотосессий. Например, совсем недавно Селена с гордостью демонстрировала оставшийся на ноге шрам после операции, а до этого вошла в топ-100 влиятельных людей по версии журнала Times. На этот раз маникюрист певицы выложил снимок с фотосессии для журнала Allure.

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    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)
    Селена Гомес в микроплатье засветила пышные достоинства (фото)

    На фото красотка предстала с прической в мексиканском стиле с черными розами на голове и гладким пучком, нейтральным мейком и в кожаном микроплатье с умопомрачительным декольте и объемными плечами. Кстати, на ногтях красовался лак шоколадного цвета.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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