Канье Уэст собирается создать «христианский TikTok»

Рэпер Канье Уэст, который недавно заявил о намерении участвовать в выборах президента США, теперь собирается создать христианскую версию TikTok. В твиттере исполнитель рассказал, что смотрел ролики в TikTok вместе с дочерью и его, как отца-христианина, встревожили некоторые из них.

В августе президент США Дональд Трамп угрожал запретить TikTok в стране, если до 15 сентября сервис не приобретет американская компания. Госсекретарь США Майк Помпео мотивировал это тем, что в руках Китая оказывается слишком много персональных данных американцев.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN