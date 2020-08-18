Канье Уэст собирается создать «христианский TikTok»



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Рэпер Канье Уэст

В августе президент США Дональд Трамп угрожал запретить TikTok в стране

Рэпер Канье Уэст, который недавно заявил о намерении участвовать в выборах президента США, теперь собирается создать христианскую версию TikTok. В твиттере исполнитель рассказал, что смотрел ролики в TikTok вместе с дочерью и его, как отца-христианина, встревожили некоторые из них.

В августе президент США Дональд Трамп угрожал запретить TikTok в стране, если до 15 сентября сервис не приобретет американская компания. Госсекретарь США Майк Помпео мотивировал это тем, что в руках Китая оказывается слишком много персональных данных американцев.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020

«Помолитесь, чтобы мы могли сделать коллаборацию с TikTok и создать христианскую версию приложения, которая была бы безопасной для детей и мира. Во имя Иисуса. Аминь»

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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