Католическое Рождество-2019: история и традиции праздника

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Католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2019 году оно приходится на среду

25 декабря католики всего мира, а вместе с ними протестанты и некоторые православные церкви, будут отмечать Рождество Христово. Католическое Рождество стало выходным днем и в Украине, как и во многих европейских странах, США, Канаде и Латинской Америке.

История праздника

Впервые о празднике Рождества было упомянуто в первой половине IV века. Из священных писаний Матфея и Луки следует, что восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего.

Маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну.

Именно эта сцена стала главным символом праздника Рождества Христова. Ее воплощают в храмах и в жилых домах при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов (дерево, фарфор, глина).

Дата празднования была установлена в далеком 431 году на Третьем Вселенском соборе, который состоялся в городе Эфес.

Сочельник

Канун Рождества называется Рождественским сочельником или Вигилией (от латинского vigilia, бдение). В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра.

Праздничный ужин по традиции состоит из постных блюд. В центре стола размещают блюдо с освященным пресным хлебом – рождественскими облатками (тонкие пластины из вафельного теста).

Перед тем, как начать ужин глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки и делятся ими друг с другом, желая друг другу мира и добра. После этого начинается ужин Сочельника.

Традиции: что есть, что делать и чего нельзя

В последний день Католического Рождественского поста принято очень строго поститься. В Сочельник все 12 блюд на столе – постные. Трапеза обязательно должна включать освященный пресный хлеб, который принято класть в самом центре стола. Это яство представляет собой тонкие пластины из вафельного теста и называется рождественскими облатками.

Но, прежде чем начинать ужинать, католик-глава семейства вслух читает отрывок из Евангелия от Луки, повествуя о рождении Иисуса. Традиционно ужин начинают с облатков. При этом члены семьи угощают священным хлебом друг друга и желают всего хорошего.

Еще одна католическая традиция - установка композиций с новорожденным Иисусом Христом, ягнятами, Девой Марией и т.д.

У католиков принято переодеваться в библейских персонажей, врагов-злодеев, ягнят и других животных, ходить по дворам и петь колядки. Елку католики украшают к Рождеству, а не к Новому Году. Подарки кладут в развешанные носки.

А вот чего нельзя делать в Католическое Рождество, так это трудиться и делать что-то физически, в том числе и в быту. А исключительно посвящать себя Богу и всему духовному. В дни поста строго воспрещено шитье, вышивка. И вообще: все виды рукоделия под запретом.

Нельзя также убивать зверей – охота строго запрещена. Кроме этого, нельзя гадать. Особенно запрещены гадания в Рождественскую ночь. Запрещается в эти дни также ругаться и сквернословить. Посвящая себя Богу, стоит просить прощения и не делать никому зла.

А еще католики в значимый для них праздник одевают новую одежду. Старую одевать в этот день у них не принято - никакой экономии! Приверженцы Католического Рождества уверены: если они и потратятся на празднование торжества, то со временем все вернется двукратно. И состояние только приумножится.

Традиции разных стран

В разных странах много общих обрядов празднования католического Рождества, но есть и свои отличительные традиции.

В католических странах хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи в масках и шкурах животных с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ молодежь получает подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости.

Традиция украшать ель, как воплощение вечной жизни и плодородия, тоже уходит своими корнями в далекое языческое прошлое. Кроме сияющих шаров для украшения ели используются еще конфеты, яблоки и детские поделки из цветной бумаги.

Множество примет связано еще с одним рождественским растением — омелой (Viscum). Это вечнозеленое растение, которое живет на ветках и стволах некоторых деревьев. К примеру, в Скандинавии ее считают олицетворением добра и мира, а жители иных государств верят, что она оберегает дома от молнии, а также отпугивает всяческую нечисть.

Самый романтический обряд существует у англичан, которые с наступлением Рождества целуются под ветвями этого дивного кустарника.

В Чехии накануне Рождества принято наряжать елки, преподносить друг другу подарки и садиться за праздничный стол. А после члены семьи гадают на яблоках: если разрезать плод поперек и увидеть правильную звездочку из косточек, то следующий год обязательно будет счастливым.

В Австрии на елку вешают съедобные украшения, выполненные из мармелада и шоколада. К праздничному столу домочадцы выходят, одев самые лучшие костюмы, а двери не запирают на засовы – по сложившейся традиции к трапезе могут в любой момент присоединиться друзья и знакомые.

В Испании в рождественскую ночь облачаются в народные костюмы и выходят на улицы, где веселятся, танцуют и поют песни. А перед самым началом рождественской мессы восторженные люди, предвкушая праздник, собираются у центрального входа в храм, берутся за руки и танцуют.

Программа счастливого Рождества от американцев — завалить друг друга подарками, весело и всем вместе распевать рождественские песни, побывать в гостях у близких и родных, получить презенты от Санта Клауса.