Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели

Звезда реалити сидит на жесткой диете и носит специальный пояс на талии

За девять месяцев Кайли Дженнер сильно поправилась. На время беременности модель перестала выходить в свет и только после родов «вышла на связь». Сейчас девушка приводит себя в форму и всего за три недели сумела скинуть 15 килограммов.

Так, Кайли занимается спортом с целой командой тренеров. Она носит на талии специальный пояс, ест только рыбу или куриное мясо, полностью исключила углеводы. Еще младшая из семейства Кардашьян-Дженнер пьет детокс-чай, ингредиенты которого держаться в тайне.

«Она тренируется пять дней в неделю по три часа. При этом она старается съедать за день не более 1000 калорий», — рассказала инсайдер журналу Life&Style. А еще Дженнер запрещает в её присутствии есть фастфуд, чтобы избежать соблазнов.