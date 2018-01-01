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    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели

    Звезда реалити сидит на жесткой диете и носит специальный пояс на талии
    За девять месяцев Кайли Дженнер сильно поправилась. На время беременности модель перестала выходить в свет и только после родов «вышла на связь». Сейчас девушка приводит себя в форму и всего за три недели сумела скинуть 15 килограммов. Так, Кайли занимается спортом с целой
    • Сьогодні, 17:11
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Звезда реалити сидит на жесткой диете и носит специальный пояс на талии

    За девять месяцев Кайли Дженнер сильно поправилась. На время беременности модель перестала выходить в свет и только после родов «вышла на связь». Сейчас девушка приводит себя в форму и всего за три недели сумела скинуть 15 килограммов.

    Так, Кайли занимается спортом с целой командой тренеров. Она носит на талии специальный пояс, ест только рыбу или куриное мясо, полностью исключила углеводы. Еще младшая из семейства Кардашьян-Дженнер пьет детокс-чай, ингредиенты которого держаться в тайне.

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    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели
    Кайли Дженнер умудрилась похудеть на 15 кг за три недели

    «Она тренируется пять дней в неделю по три часа. При этом она старается съедать за день не более 1000 калорий», — рассказала инсайдер журналу Life&Style. А еще Дженнер запрещает в её присутствии есть фастфуд, чтобы избежать соблазнов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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