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    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»

    Модный дом провел провокационный показ в стиле больницы
    В ходе Недели моды в Милане состоялся показ коллекции нарядов от бренда Gucci, которая получила название «Киборг». При этом помещение, в котором демонстрировалась новая серия одежды, было оформлено, как операционная. Вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.
    • Сьогодні, 13:54
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    Новая коллекция&nbsp;Gucci
    Новая коллекция Gucci

    Модный дом провел провокационный показ в стиле больницы

    В ходе Недели моды в Милане состоялся показ коллекции нарядов от бренда Gucci, которая получила название «Киборг». При этом помещение, в котором демонстрировалась новая серия одежды, было оформлено, как операционная.

    Вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.

    Головы изготовила итальянская студия Makinarium по заказу креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Эта студия неоднократно создавала манекены и для фильмов. Например, для «Страшных сказок» Маттео Гарроне и «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова.

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    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»
    Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»

    Также стоит отметить, что приглашения на показ было разослано гостям в виде ящика с детонатором, в котором шел обратный отсчет до дня шоу.

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    Джерело: 24 канал

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