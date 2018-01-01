Бренд Gucci провел показ мод с отрезанными головами «Киборгов»

Модный дом провел провокационный показ в стиле больницы

В ходе Недели моды в Милане состоялся показ коллекции нарядов от бренда Gucci, которая получила название «Киборг». При этом помещение, в котором демонстрировалась новая серия одежды, было оформлено, как операционная. Вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.



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Новая коллекция Gucci

Модный дом провел провокационный показ в стиле больницы

В ходе Недели моды в Милане состоялся показ коллекции нарядов от бренда Gucci, которая получила название «Киборг». При этом помещение, в котором демонстрировалась новая серия одежды, было оформлено, как операционная.

Вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.

Головы изготовила итальянская студия Makinarium по заказу креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Эта студия неоднократно создавала манекены и для фильмов. Например, для «Страшных сказок» Маттео Гарроне и «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова.

Также стоит отметить, что приглашения на показ было разослано гостям в виде ящика с детонатором, в котором шел обратный отсчет до дня шоу.

Джерело: 24 канал