Шэрон Стоун рассказала о пережитой трагедии: Вся моя жизнь была уничтожена

На экраны вышел новый сериал «Мозаика», снятый Стивеном Спилбергом, с участием секс-символа 90-х

В преддверие выхода первого до долгое время проекта актриса Шэрон Стоун рассказала о своей роли о том, как пережитые в прошлом трагедии помогли ей сыграть в новом проекте. «Честно говоря, даже если бы Стивен Содерберг позвал меня читать телефонный справочник, я бы пришла.



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На экраны вышел новый сериал «Мозаика», снятый Стивеном Спилбергом, с участием секс-символа 90-х

В преддверие выхода первого до долгое время проекта актриса Шэрон Стоун рассказала о своей роли о том, как пережитые в прошлом трагедии помогли ей сыграть в новом проекте.

«Честно говоря, даже если бы Стивен Содерберг позвал меня читать телефонный справочник, я бы пришла. И мне несказанно повезло, что он попросил меня сыграть роль, которая была мне близка. Я через многое прошла, у меня много что накопилось в душе, и было здорово показать все свои эмоции на экране», — поделилась Шэрон с изданием Glamour.

Напомним, что в 2001 году звезда пережила инсульт: «Был примерно пятипроцентный шанс на то, что я выживу. Вся моя жизнь была уничтожена,. Другие не заинтересованы в сломленном человеке, я была совершенно одна». По словам актрисы, сейчас актерская игра дается ей намного легче, чем раньше, потому что она не пытается что-то изобразить, а показывает себя в новой роли такой, какая она есть — взрослой женщиной. Шэрон считает, что взросление и личный опыт сильно повлияли на ее работу. «Однажды Роб Райнер мне сказал такую вещь: «Тебе не обязательно жить в боли, чтобы быть актрисой, но ты должна пройти через боль». И правда, после всех ужасов, через которые я прошла, я могу применить свой опыт в работе», — призналась звезда.

Джерело: graziamagazine.ru