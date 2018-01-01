Популярная певица до сих пор не может забыть Джошуа Сассу

Кайли Миноуг — самая высокооплачиваемая австралийская певица, филантроп, знаменитость, которая сумела победить рак. Казалось бы, что еще нужно для счастья, однако она признается, что чувствует себя «разбитой» после расставания с бойфрендом, 30-летним актером Джошуа Сассем. Сейчас Кайли пытается придти



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Кайли Миноуг

Популярная певица до сих пор не может забыть Джошуа Сассу

Кайли Миноуг — самая высокооплачиваемая австралийская певица, филантроп, знаменитость, которая сумела победить рак. Казалось бы, что еще нужно для счастья, однако она признается, что чувствует себя «разбитой» после расставания с бойфрендом, 30-летним актером Джошуа Сассем.

Сейчас Кайли пытается придти в себя — она погрузилась в работу. Вскоре выйдет новый альбом Миноуг, однако даже любимое дело полностью не отвлекает певицу от личного горя: «Мне кажется, это был нервный срыв. Хочу, чтобы это состояние быстрей прошло».

«Понимаете, в отношениях с ним я всегда чувствовала, что я не та единственная», — откровенно заявила Кайли.

Они с Джошуа начали встречаться в 2015 году. Вскоре пара объявила о помолвке, однако в феврале 2017 года они расстались. По слухам, молодой актер изменял певице и, когда Миноуг узнала об очередной интриге жениха с моделью, выгнала его из дома.

Вспоминая о неудачных отношениях с Джошуа, Кайли коснулась темы материнства. Она призналась, что не хочет детей и думает, что их у нее никогда не будет: «Конечно, мне интересно какого это — быть мамой. Но в данный момент своей жизни я даже не представляю себя беременной». Отметим, что 13 лет назад Кайли Миноуг узнала, что у нее рак молочной железы. Певица лечилась в лучшем госпитале Австралии Cabrini Hospital, где перенесла операцию и курс химиотерапии. Уже через полгода после постановки диагноза певица впервые вышла на сцену, а позднее окончательно выздоровела.

Джерело: graziamagazine.ru