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    Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной

    Кристина Агилера неожиданно решила напомнить о себе – не новой музыкой, а откровенной фотосессией
    В первую очередь повезло поклонникам Instagram: они первыми увидели импровизированную фотосессию Кристины, позирующей обнаженной в ванне. Объяснять, по какому поводу Кристина вдруг решила порадовать своих подписчиков целой серией соблазнительных фото, певица не стала. Но стоит отдать должное поклонникам Агилеры – так просто с мысли их не
    • Сьогодні, 11:22
    • Розсилка
    Кристина Агилера
    Кристина Агилера

    Кристина Агилера неожиданно решила напомнить о себе – не новой музыкой, а откровенной фотосессией

    В первую очередь повезло поклонникам Instagram: они первыми увидели импровизированную фотосессию Кристины, позирующей обнаженной в ванне.

    Объяснять, по какому поводу Кристина вдруг решила порадовать своих подписчиков целой серией соблазнительных фото, певица не стала. Но стоит отдать должное поклонникам Агилеры – так просто с мысли их не сбить, даже обнаженными фото.

    «Дорогая Кристина! Когда уже наконец-то новый альбом?» – подобные сообщения появились в комментариях под фотосетом певицы.

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    Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной
    Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной
    Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной

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