Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной

Кристина Агилера неожиданно решила напомнить о себе – не новой музыкой, а откровенной фотосессией

В первую очередь повезло поклонникам Instagram: они первыми увидели импровизированную фотосессию Кристины, позирующей обнаженной в ванне. Объяснять, по какому поводу Кристина вдруг решила порадовать своих подписчиков целой серией соблазнительных фото, певица не стала. Но стоит отдать должное поклонникам Агилеры – так просто с мысли их не



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Кристина Агилера

Кристина Агилера неожиданно решила напомнить о себе – не новой музыкой, а откровенной фотосессией

В первую очередь повезло поклонникам Instagram: они первыми увидели импровизированную фотосессию Кристины, позирующей обнаженной в ванне.

Объяснять, по какому поводу Кристина вдруг решила порадовать своих подписчиков целой серией соблазнительных фото, певица не стала. Но стоит отдать должное поклонникам Агилеры – так просто с мысли их не сбить, даже обнаженными фото.

«Дорогая Кристина! Когда уже наконец-то новый альбом?» – подобные сообщения появились в комментариях под фотосетом певицы.