Кристина Агилера снялась в пикантной фотосессии в ванной
- Сьогодні, 11:22
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Кристина Агилера
Кристина Агилера неожиданно решила напомнить о себе – не новой музыкой, а откровенной фотосессией
В первую очередь повезло поклонникам Instagram: они первыми увидели импровизированную фотосессию Кристины, позирующей обнаженной в ванне.
Объяснять, по какому поводу Кристина вдруг решила порадовать своих подписчиков целой серией соблазнительных фото, певица не стала. Но стоит отдать должное поклонникам Агилеры – так просто с мысли их не сбить, даже обнаженными фото.
«Дорогая Кристина! Когда уже наконец-то новый альбом?» – подобные сообщения появились в комментариях под фотосетом певицы.
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