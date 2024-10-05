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Кейт Міддлтон «врятувала» принца Вільяма та зробила його щасливим

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кейт та Вільям почали дружити до того, як почався їхній роман, а тепер одружені вже понад 13 років
фото з відкритих джерел

Кейт наполегливо працювала, щоб підтримати Вільяма в його королівській діяльності, а також допомогла йому розібратися в його особистості

Королівські експерти вважають, що Кейт Міддлтон відіграла вирішальну роль у житті принца Вільяма. Письменниця Анджела Левін переконана, що Кейт допомогла Вільяму впоратися з важкими переживаннями, пов'язаними з втратою матері та «неблагополучною» сім'єю. Вона надала йому необхідну емоційну підтримку та допомогла знайти себе. Про це пише Mirror.

Королівський коментатор Дункан Ларкомб зазначає, що тепла атмосфера сім'ї Міддлтон стала для Вільяма справжнім порятунком від пишноти та формальностей королівського життя. Саме в родині Кейт він знайшов затишок і підтримку, яких йому так не вистачало.

«Однією з речей, яка явно зміцнила стосунки Вільяма та Кейт з самого початку, був той факт, що Кейт походила з дуже згуртованої родини», – розповідав експерт.

За словами Ларкомба, Вільяму не вистачало цього в дитинстві, адже він рано втратив маму.

«Міддлтони – це справді ідеальна протиотрута від пишноти Королівської родини, тому що вони є цілком звичайною родиною, яка буде важливою для сприяння одужанню Кейт», – говорив експерт.

Кейт та Вільям познайомилися ще у 2001 році в університеті Сент-Ендрюс. Їхні стосунки почалися з дружби, яка згодом переросла у кохання. У 2011 році пара одружилася, і зараз вони виховують трьох дітей. Експерти впевнені, що Кейт присвятила своє життя щастю Вільяма, і їй це чудово вдається.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання.

 

Теги: відео Кейт Міддлтон письменниця

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