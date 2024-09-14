ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині

У Курській області фіксують як просування українських Збройних сил, так і армії Російської Федерації

Колони української техніки попрямували до міста Веселе, розташованого в тилу угруповання ЗС РФ

Українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території. Про це повідомляє підрозділ БПЛА Khorne.

Як доказ успішного прориву група розмістила довге відео, на якому показано українську бронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста Веселе, розташованого в тилу угруповання ЗС РФ.

🔥"У новому місці прохід на територію РФ": українські військові публікують відео чергової колони бронетехніки на Курщині



🎥 Khorne Group pic.twitter.com/zqUlBR5Nqv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2024

Як зазначає аналітик Forbes Девід Екс, схоже, що угруповання ЗСУ проникло аж до південної околиці Веселого.

«Зайшли, в новому місці, на кілометри, в росіюшку ..... групування російських срочніків і не одна тисяча людей під загрозою оточення. Коли дійде до Z-каналів, то буде істерика», – заявили в Khorne.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також підтвердили, що в Курській області фіксують як просування українських Збройних сил, так і армії Російської Федерації.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.