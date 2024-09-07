Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є загиблі (відео)

За попередньою інформацією прозвучало до десяти вибухів

Сьогодні, 7 вересня, російські загарбники обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області. Це вже не перший обстріл ринку у місті. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Уранці 7 вересня Костянтинівку обстріляли російські війська», – пише видання.

Уранці 7 вересня Костянтинівку обстріляли російські війська. За словами очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені. Знову під ударом був ринок. Подробиці уточнюються. pic.twitter.com/04hEbiRuXS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

Як зазначають журналісти з посиланням на очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені, знову під ударом був ринок. За даними місцевих Telegram-каналів, було чутно від 8 до 10 вибухів.

Згодом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що у Донецькій області російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці, загинули троє людей, ще троє отримали поранення, є пошкодження. «3 людини загинули і 3 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу», – написав Філашкін.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, шість автомобілів і три лінії електропередачі.

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога через атаку ворожих дронів тривала понад вісім годин. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів.