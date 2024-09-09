ЗСУ вперше збили висотний дрон росіян під час небесної дуелі (відео)

Полювання було надскладним, повідомили військові

7 вересня в Харківській області бійці Залізної бригади вперше збили висотний безпілотник російського виробництва в повітряному бою. Про це повідомила Третя окрема танкова Залізна бригада.

«Від цієї новини захоплює дух. «Залізна бригада» вперше збила висотний російський безпілотник в небесній дуелі. Це сталося 7 вересня над Харківщиною. Щойно засікли ворожий БПЛА «Орлан-10», у заданий район помчалася група «Ворон» зенітного ракетно-артилерійського дивізіону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у взаємодії з побратимами-прикордонниками вояки визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи, потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними «крилами» окупантів.

«Полювання було надскладним. По-перше, висота – понад три кілометри; во-друге, «Орлан» постійно змінював напрям та висоту. Але завдяки майстерності та злагодженим діям групи «Ворон» безпілотник-розвідник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили. На відео – фінальний момент атаки», - повідомили військові.

🔥7 вересня над Харківщиною бійці групи «Ворон» вперше у небесні дуелі на висоті 3620 метрів наздогнали і знищили ворожий «Орлан»



📽Залізна бригада pic.twitter.com/K7xscasWGd – ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) – ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2024

Військові нагадали, що «Орлан-10» – вкрай небезпечний безпілотник. Може пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, радіус дії – 120 кілометрів. Виявляє цілі та корегує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв'язок, «ламає» сигнал GPS, скидає боєприпаси з малої висоти.

Нагадаємо, Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Український військовий аналітик Петро Черник заявив 7 вересня, що українські системи РЕБ виводять з ладу безпілотники «Шахед-136/131», змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Крім того, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів.