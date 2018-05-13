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    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах

    • Сьогодні, 14:04
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    <span>Кендалл Дженнер</span>
    Кендалл Дженнер

    Собираясь на пляж, обычная девушка не будет наносить косметику и делать укладку - вредно для кожи, да и смысла в этом мало

     А вот у звезды реалити-шоу и модели Кендалл Дженнер на этот счет другое мнение: на днях она прилетела в Канны, и ппровела несколько часов на пляже - при полном параде на радость недремлющих папарацци.

    Дженнер Кендалл и ее подруга отдыхали на роскошном пляже, который называют «украшением Французской ривьеры».

    В этом месте частенько можно увидеть самых ярких звезд Голливуда и не только на время Каннского кинофестиваля.

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    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах
    Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах

    Фото: журнал Hello!

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