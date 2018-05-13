Кендалл Дженнер восхитила стройной фигурой на пляже в Каннах

Собираясь на пляж, обычная девушка не будет наносить косметику и делать укладку - вредно для кожи, да и смысла в этом мало

А вот у звезды реалити-шоу и модели Кендалл Дженнер на этот счет другое мнение: на днях она прилетела в Канны, и ппровела несколько часов на пляже - при полном параде на радость недремлющих папарацци.

Дженнер Кендалл и ее подруга отдыхали на роскошном пляже, который называют «украшением Французской ривьеры».

В этом месте частенько можно увидеть самых ярких звезд Голливуда и не только на время Каннского кинофестиваля.

Фото: журнал Hello!

Читайте также: Не успел развестись, а роман закрутил: Дональда Трампа-младшего застукали с новой возлюбленной