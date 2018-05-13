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    Стало известно, как Кирстен Данст назвала сына

    • Сьогодні, 11:40
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    Кирстен Данст и Джесси Племонс
    Кирстен Данст и Джесси Племонс

    В минувшие выходные Кирстен Данст впервые стала мамой – своему жениху Джесси Племонсу она подарила сына

    Сегодня журналистам удалось узнать, как родители назвали малыша.

    Напомним, впервые папарацци сфотографировали Кирстен с округлившимся животом в январе 2018 года. Как она ранее рассказывала в интервью журналу Marie Claire, по ее мнению, наступил идеальный период для рождения ребенка и перерыва в работе.
    «Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят "мне нужен ребенок!", до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство... ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы: "Где Кики?" Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми», - отметила Кирстен в одном из интервью.
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