Стало известно, как Кирстен Данст назвала сына

По данным издания The Blast, своему первенцу Кирстен и Джесси дали имя Эннис Говард. Представители пары пока не дают комментариев, но и не опровергают информацию. А поклонники продолжают поздравлять новоиспеченную маму в соцсетях.

Напомним, впервые папарацци сфотографировали Кирстен с округлившимся животом в январе 2018 года. Как она ранее рассказывала в интервью журналу Marie Claire, по ее мнению, наступил идеальный период для рождения ребенка и перерыва в работе.

«Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят "мне нужен ребенок!", до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство... ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы: "Где Кики?" Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми», - отметила Кирстен в одном из интервью.