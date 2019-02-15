Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке



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Кейт Миддлтон и принц Луи twitter.com/kensingtonroyal

Герцогиня старается не появляться в публичных местах со своими детьми без надобности

37-летняя Кейт Миддлтон и 36-летний принц Уильям публичные персоны. Однако своих детей, пятилетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и Луи, которому скоро исполнится год, супруги пытаются держать вдали от постороннего внимания. Тем не менее, иногда члены королевской семьи проводят время, как обычная семья. Например, Кейт гуляет с детьми в общественном парке.

День всех влюбленных Кейт и Уильям провели раздельно. Принц отправился на мероприятие, организованное благотворительной организацией Future Men, а Кейт взяла родительские обязанности на себя и пошла с младшим сыном на прогулку в Кенсингтонский парк.

Джерело: graziamagazine.ru