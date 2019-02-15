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    Жизнь

    Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке

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    Кейт Миддлтон и принц Луи - Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке
    Кейт Миддлтон и принц Луи
    twitter.com/kensingtonroyal

    Герцогиня старается не появляться в публичных местах со своими детьми без надобности

    37-летняя Кейт Миддлтон и 36-летний принц Уильям публичные персоны. Однако своих детей, пятилетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и Луи, которому скоро исполнится год, супруги пытаются держать вдали от постороннего внимания. Тем не менее, иногда члены королевской семьи проводят время, как обычная семья. Например, Кейт гуляет с детьми в общественном парке.

    День всех влюбленных Кейт и Уильям провели раздельно. Принц отправился на мероприятие, организованное благотворительной организацией Future Men, а Кейт взяла родительские обязанности на себя и пошла с младшим сыном на прогулку в Кенсингтонский парк.

    В парке Кейт с коляской привлекла внимание прохожих. И именно они, а не папарацци опубликовали снимки герцогини Кембриджской в социальных сетях.

    Для прогулки мама троих выбрала комфортный и стильный наряд: джинсы, толстовку, удобный дутый жилет и кроссовки.

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    Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке
    Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке
    Кейт Миддлтон прогулялась с принцем Луи в парке

    Интересно, что именно в этот день на встрече с мужчинами, которые скоро станут отцами или только недавно ими стали, Уильям рассказал о что для него — быть родителем.

    «Когда дети появляются на свет, они выглядят крошечными и такими хрупкими! Подождите, вот исполнится девять месяцев… Как только начинается период недостатка сна, повышается уровень стресса. С раннего детства вас учат строить планы, реализовывать их, но вдруг появляются дети, и вы вынуждены думать о чем-то большем», — поделился он.

    Джерело: graziamagazine.ru

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