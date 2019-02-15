  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля

    • Розсилка
    Дэвид и Викотория Бекхэм&nbsp; - Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Дэвид и Викотория Бекхэм 

    Дизайнер получила подарки не только от Дэвида Бекхэма, но и от своей наследницы

    На 14 февраля часто принято дарить валентинки не только людям, в которых влюблен, но и проявлять знаки внимания своим родным и близким. 

    Именно так и поступила дочь Виктории и Дэвида Бехкхэмов. Харпер приготовила для своих мамы и папы конверты с поздравлениями красного и белого цветов, а внутри написала признание в любви к своим родителям.

    1a03d8473e9ab53d0a72bbf50615af3e


    f16b57c3aed0e626944de9598f831aa1

    Виктория, которая на публике никогда не улыбается, выложила у себя в Instagram Stories ролики с подарками малышки. Дизайнер не могла не похвастаться такими милыми знаками внимания со стороны наследницы и «разукрасила» ролики сердечками и поцелуйчиками.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля
    Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.

    знаменитости дети звезд семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ