Виктория Бекхэм похвасталась поздравлением от дочери с 14 февраля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид и Викотория Бекхэм

Дизайнер получила подарки не только от Дэвида Бекхэма, но и от своей наследницы

На 14 февраля часто принято дарить валентинки не только людям, в которых влюблен, но и проявлять знаки внимания своим родным и близким.

Именно так и поступила дочь Виктории и Дэвида Бехкхэмов. Харпер приготовила для своих мамы и папы конверты с поздравлениями красного и белого цветов, а внутри написала признание в любви к своим родителям.





Виктория, которая на публике никогда не улыбается, выложила у себя в Instagram Stories ролики с подарками малышки. Дизайнер не могла не похвастаться такими милыми знаками внимания со стороны наследницы и «разукрасила» ролики сердечками и поцелуйчиками.



