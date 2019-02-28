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    Жизнь

    Кейт Миддлтон устроила пивное шоу в одном из баров Ирландии

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям - Кейт Миддлтон устроила пивное шоу в одном из баров Ирландии
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    https://twitter.com/KensingtonRoyal

    Путешествие 37-летней Кейт Миддлтон по Северной Ирландии продолжается

    Герцогиня Кэмбриджская побывала на вечеринке в Belfast's Empire Music Hall. 

    В тот вечер Кейт выглядела невероятно женственно. Она надела переливающиеся платье Missoni нежного мятного цвета. Наряд с глубоким V-образным вырезом и акцентом на талии подчеркнул изящную фигуру герцогини.

    Нежный образ Кейт завершила нюдовыми туфлями-лодочками и клатчем в тон. Она надела изящный кулон на шею, уложила волосы локонами. В макияже Кэтрин сделала акцент на глазах и скулах.

    Несмотря на элегантный образ, Миддлтон без стеснения приняла предложение налить пинту пива. На видео заметно, что супруга принца Уияльма наполнила бокал до краев.

    Кейт всегда с радостью участвует в развлечениях, которые готовят для нее организаторы разных мероприятий.

    Джерело: graziamagazine.ru

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