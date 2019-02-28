Кейт Миддлтон устроила пивное шоу в одном из баров Ирландии



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Кейт Миддлтон и принц Уильям https://twitter.com/KensingtonRoyal

Путешествие 37-летней Кейт Миддлтон по Северной Ирландии продолжается

Герцогиня Кэмбриджская побывала на вечеринке в Belfast's Empire Music Hall.

В тот вечер Кейт выглядела невероятно женственно. Она надела переливающиеся платье Missoni нежного мятного цвета. Наряд с глубоким V-образным вырезом и акцентом на талии подчеркнул изящную фигуру герцогини.

Нежный образ Кейт завершила нюдовыми туфлями-лодочками и клатчем в тон. Она надела изящный кулон на шею, уложила волосы локонами. В макияже Кэтрин сделала акцент на глазах и скулах.

Несмотря на элегантный образ, Миддлтон без стеснения приняла предложение налить пинту пива. На видео заметно, что супруга принца Уияльма наполнила бокал до краев. Getting the party started at @BelfastEmpire, where The Duke and Duchess of Cambridge are celebrating young people who are making a real difference in Northern Ireland #RoyalVisitNI pic.twitter.com/JFnIPdy9do — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 февраля 2019 г. Кейт всегда с радостью участвует в развлечениях, которые готовят для нее организаторы разных мероприятий.

Джерело: graziamagazine.ru