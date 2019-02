Кейт Миддлтон устроила пивное шоу в одном из баров Ирландии

Несмотря на элегантный образ, Миддлтон без стеснения приняла предложение налить пинту пива. На видео заметно, что супруга принца Уияльма наполнила бокал до краев.

Getting the party started at @BelfastEmpire, where The Duke and Duchess of Cambridge are celebrating young people who are making a real difference in Northern Ireland #RoyalVisitNI pic.twitter.com/JFnIPdy9do