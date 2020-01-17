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    Жизнь

    Киевская опера покажет легендарную Cavalleria rusticana Пьетро Масканьи

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    Киевская опера покажет легендарную Cavalleria rusticana Пьетро Масканьи

    Дирижером-постановщиком выступит Виктор Плоскина

    31 января в Киевской опере состоится премьера концертного исполнения оперы Пьетро Масканьи Cavalleria rusticana («Сельская честь»).

    Опера Масканьи - один из выдающихся образцов музыкального веризма (от итал. Vero - правда). Художники этого течения пытались показать жизнь такой, какая она есть. Поэтому главные герои здесь - обычные люди. Их чувства искренни, иногда бьющие через края, но понятны каждому.

    Дирижер-постановщик премьеры Виктор Плоскина комментирует выбор этой оперы так:

    «Для меня - это опера-загадка, именно поэтому она мне нравится. Отношения героев здесь - это стихия, которая идет от чувства. В наше техногенное время мы теряем эмоции, порыв страстей, а Cavalleria rusticana - это именно те настоящие эмоции, которых требует современный человек ».

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    искусство музыка
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