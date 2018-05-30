Ким Кардашьян наглядно показала, как превратиться в принцессу Жасмин
-
Розсилка
В феврале Ким Кардашьян стала мамой в третий раз и сейчас немало времени проводит с семьей и детьми
На днях звезда реалити-шоу устроила сюрприз дочери и решила перевоплотиться в любимую героиню Норт Уэст — принцессу Жасмин.
Ким приехала к визажисту Канди Джонсон, чтобы записать видео-урок по перевоплощению в героиню мультфильма. Впрочем, желаемого результата Ким не получила — дочь сразу ее узнала.
«Это принцесса Жасмин», — сказала 37-летняя Кардашьян дочери.
«Ты на самом деле Ким», — ответила ее дочь.
«Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — попыталась убедить дочь Кардашьян.
Читайте также: Концерт Олега Винника в Тернополе начался с минуты молчания
Джерело: graziamagazine.ru