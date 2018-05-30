Ким Кардашьян наглядно показала, как превратиться в принцессу Жасмин

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Ким Кардашьян перевоплотилась в диснеевскую принцессу

В феврале Ким Кардашьян стала мамой в третий раз и сейчас немало времени проводит с семьей и детьми

На днях звезда реалити-шоу устроила сюрприз дочери и решила перевоплотиться в любимую героиню Норт Уэст — принцессу Жасмин.

Ким приехала к визажисту Канди Джонсон, чтобы записать видео-урок по перевоплощению в героиню мультфильма. Впрочем, желаемого результата Ким не получила — дочь сразу ее узнала.

«Это принцесса Жасмин», — сказала 37-летняя Кардашьян дочери.

«Ты на самом деле Ким», — ответила ее дочь.

«Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — попыталась убедить дочь Кардашьян.

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Джерело: graziamagazine.ru