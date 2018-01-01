Ким Кардашьян носит прозрачные леггинсы без белья

Мать троих детей не перестает удивлять поклонников

Королева эпатажа Ким Кардашьян умеет подогревать интерес к своей персоне. Ким мастерски справляется с воспитанием троих детей, развитием бренда косметики и, конечно же, не забывает выкладывать откровенные фото в Instagram. Так, на последнем звезда реалити-шоу позирует в прозрачных легинсах с монограммой.



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Ким Кардашьян

Мать троих детей не перестает удивлять поклонников

Королева эпатажа Ким Кардашьян умеет подогревать интерес к своей персоне. Ким мастерски справляется с воспитанием троих детей, развитием бренда косметики и, конечно же, не забывает выкладывать откровенные фото в Instagram. Так, на последнем звезда реалити-шоу позирует в прозрачных легинсах с монограммой.

Поклонники звезды реалити-шоу обратили внимание на то, что Ким предпочитает не одевать нижнее белье под облегающие наряды. Но судя по фотографиям в Instagram, Кардашьян не прочь полностью отказаться от одежды в повседневной жизни. Ведь количество обнаженных снимков Ким в соцсети бьет рекорды.

Ким Кардашьян