Напомним, Кэмерон впервые вышла замуж за Бенджи Мэддена в 2015 году. До этого актриса встречалась с актерами Мэттом Диллоном, Джаредом Лето, музыкантом Джастином Тимберлейком, а также нынешним избранником Дженнифер Лопес — бейсболистом Алексом Родригесом.