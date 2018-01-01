После многочисленных неудачных попыток Кэмерон Диаз удалось забеременеть

«Ее путь к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и случилось чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!» — рассказал источник из окружения актрисы порталу InTouchWeekly. «Она не поверила своему



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После многочисленных неудачных попыток Кэмерон Диаз удалось забеременеть

«Ее путь к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и случилось чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!» — рассказал источник из окружения актрисы порталу InTouchWeekly.

«Она не поверила своему счастью и начала себя щипать»

«Они невероятно счастливы. Кэмерон была здорова, ходила к лучшим врачам, но это не помогало ей. Она столько слез пролила», — делится источник. Он также добавил, что супруг актрисы очень поддерживал ее. Они уже думали об услугах суррогатной матери или усыновлении, как вдруг Диаз узнала, что скоро станет мамой: «Она не поверила своему счастью и начала себя щипать».

Напомним, Кэмерон впервые вышла замуж за Бенджи Мэддена в 2015 году. До этого актриса встречалась с актерами Мэттом Диллоном, Джаредом Лето, музыкантом Джастином Тимберлейком, а также нынешним избранником Дженнифер Лопес — бейсболистом Алексом Родригесом.

Джерело: graziamagazine.ru