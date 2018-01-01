Супермодель Адриана Лима ждет третьего ребенка

Судя по всему, совсем скоро модное сообщество будет поздравлять 36-летнюю Адриану Лиму

Похоже, что супермодель готовится стать мамой в третий раз. На одном их показов, прошедших в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Адриана появилась в черном трикотажном мини-платье, через которое можно было рассмотреть ее округлившийся живот. Пока Лима никак не прокомментировала новость, однако поклонники



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Адриана Лима

Судя по всему, совсем скоро модное сообщество будет поздравлять 36-летнюю Адриану Лиму

Похоже, что супермодель готовится стать мамой в третий раз. На одном их показов, прошедших в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Адриана появилась в черном трикотажном мини-платье, через которое можно было рассмотреть ее округлившийся живот.

Пока Лима никак не прокомментировала новость, однако поклонники модели уверены, что скоро она расскажет о ребенке. Так как если модель и правда беременна, то долго скрывать свое интересное положение ей не удастся. Впрочем, некоторые комментаторы в Сети считают, что торопиться с выводами рано, и предполагают, что Лима просто выбрала неудачное платье.

Напомним, что совсем недавно одна из самых сексуальных «ангелов» Victoria's Secret Андриана Лима заявила, что больше не хочет «показывать свое тело без причины». Видимо, супермодель заранее решила подготовить своих поклонников к вынужденному «творческому» отпуску.

Джерело: graziamagazine.ru