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    Жизнь

    Ким Кардашьян оказалась потомком «шотландского Робина Гуда»

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян оказалась потомком «шотландского Робина Гуда»
    Ким Кардашьян

    Генеалогическое древо 38-летней теледивы указывает на то, что она и другие члены семейства Кардашьян являются потомками шотландского разбойника и повстанца

    У Ким Кардашьян и ее сестер довольно интересная и неординарная семейная история. В роду звезд можно «встретить» народного героя Роберта Роя МакГрегора. Также есть вероятность, что семья американских знаменитостей берет начало от первого короля Шотландии Кеннета Макалпина. Генеалогическое древо Кардашьян изучил шотландскиий журналист Крэйг Уильямс, который признался, что до сих пор не может поверить в своем открытие.

    «Я до сих пор не могу поверить в то, что клан Кардашьян может быть связан со столь высокий фигурой в шотландской истории. МакГрегоры имеют прямое происхождение от британских королей», — рассказал журналист изданию The Daily Mail.


    The Daily Mail

    The Daily Mail

    Роберт Рой МакГрегор родился в 1671 году блин озера Лох-Катрин. В 1689 году он присоединился к восстанию якобитов, чтобы помочь Джеймсу VII завоевать власть Шотландии.

    Ранее теледива ностальгировала по свадьбе с Канье Уэстом. По случаю пятилетия брака она выпустила специальную свадебную коллекцию, которая получила говорящее название Mrs. West Collection.

    Джерело: graziamagazine.ru

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