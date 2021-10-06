Клопотенко поделился с украинцами рецептом пирога из гречки и сыра

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки. Рецепт опубликован в Telegram-канале повара, пишет РБК-Украина.

«Моя любовь к украинской кухне дошла и до этого пирога. Яворивский пирог – это невероятно знаковое блюдо не только для Яворивщины, но и всей Галичины. В основу пирога идет гречка и картофель, а я добавил туда еще кубики сыра, чтобы текстура была еще нежнее. Обязательно попробуйте его! Будете мурчать, как котики», – описал рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подсыпки)

1 стакан гречки

8 картофелин

2 небольшие луковицы (или 1 большая)

160 г твердого сыра

2 яйца (1 - для смазывания)

4 ст. л. масла

по вкусу соль и перец

Попробуйте приготовить этот пирог и насладитесь украинской кухней!

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