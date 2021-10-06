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    Клопотенко поделился с украинцами рецептом пирога из гречки и сыра

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    Новый рецепт от Евгения Клопотенко - Клопотенко поделился с украинцами рецептом пирога из гречки и сыра
    Новый рецепт от Евгения Клопотенко
    Фото из открытых источников

    В основу пирога идет гречка и картофель

    Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки. Рецепт опубликован в Telegram-канале повара, пишет РБК-Украина.

    «Моя любовь к украинской кухне дошла и до этого пирога. Яворивский пирог – это невероятно знаковое блюдо не только для Яворивщины, но и всей Галичины. В основу пирога идет гречка и картофель, а я добавил туда еще кубики сыра, чтобы текстура была еще нежнее. Обязательно попробуйте его! Будете мурчать, как котики», – описал рецепт Клопотенко.

    Ингредиенты:

    • 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подсыпки)
    • 1 стакан гречки
    • 8 картофелин
    • 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
    • 160 г твердого сыра
    • 2 яйца (1 - для смазывания)
    • 4 ст. л. масла
    • по вкусу соль и перец

    Попробуйте приготовить этот пирог и насладитесь украинской кухней!

    Напомним, рекламирует «Нашу рябу». Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: еда курьез овощи продукты
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    Клопотенко поделился с украинцами рецептом пирога из гречки и сыра