Кохання студентських років: Кейт Міддлтон побачилася зі своїм колишнім на весіллі

Кейт Міддлтон зустрічалася з Рупертом Фінчем під час навчання у Сент-Ендрюському університеті

Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом відвідала весілля, де зустрілася зі своїм колишнім партнером Рупертом Фінчем, який також завітав на захід зі своєю дружиною. Про це пише «Главком» із посиланням на Рage six.

Королівська родина зібралася на святкування весілля Пітера Філліпса, онука Єлизавети II, єдиним сином принцеси Анни та її чоловіка Марка Філліпса. Він одружився із дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг.

На святі були присутні особи королівські родини, серед них Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Також на весіллі показався Руперт Фінч, він прибув на церемонію зі своєю дружиною Наташею Руфус Айзекс.

У студентські роки в 2001 році Руперт Фінч навчався на останньому курсі юридичного факультету, тоді він познайомився з Кейт Міддлтон. Студенти навчалися у Сент-Ендрюському університеті, як і принц Вільям. Тоді ж між студентами зав'язалися стосунки, однак згодом Кейт Міддлтон зустріла принца Вільяма. У мережі подейкують, що принц Вільям відбив Кейт у Руперта Фінча.

Чим спілкувалися Кейт Міддлтон і Руперт Фінч під час весілля невідомо, однак вони показалися на заході зі своїми родинами.

До слова, Кейт Міддлтон прийшла на весілля і довгій бежевій сукні, капелюсі, із сумочкою та на підборах того ж відтінку. Принц Вільям був одягнений у святковий костюм. Руперт Фінч для церемонії також обрав традиційний костюм, а його дружина вбралася у блакитну сукню з квітковим принтом.

Зазначимо, принца Гаррі не запросили на весілля його двоюрідного брата Пітера Філліпса, який є єдиним сином принцеси Анни та її чоловіка Марка Філліпса. Стало відомо, чому ім’я принца Гаррі не внесли до списку гостей королівського весілля.

У дитинстві принц Гаррі та його найстарший кузен Пітер Філліпс разом відвідували королівські події, як, наприклад, різдвяні служби. Востаннє брати бачилися у 2021 та 2022 роках, коли пішли з життя принц Філіп та королева Єлизавета. Та після того, як герцог Сассекський переїхав до США, його спілкування з братом майже припинилося.