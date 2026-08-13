Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися після трьох місяців стосунків

Письменник та військовий Павло Вишебаба разом зі своєю дружиною Анжелікою Кравець відзначив річницю стосунків. Пара влаштувала фотосесію з нагоди свята. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дружини поета в Instagram.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець разом уже пів року, за цей час пара заручилася та зіграла весілля. Дружина військового розповіла, що за цей час їхня сімʼя збільшилася, зокрема вони завели домашніх улюбленців. «Відзначили наші пів року разом. І хоча дехто вважає, що цього мало, з нами вже сталось багато прекрасного. Насамперед, ми створили сімʼю, яка стрімко поповнюється: Павло з фронту привіз котів: Аляску, Джойса та Чілі, а у нас на фермі народився козлик Валік», – зазначила жінка.

авло Вишебаба разом зі своєю дружиною Анжелікою Кравець відзначив річницю стосунків фото: Іnstagram.com/angelika.kravets

Також Анжеліка Кравець розповіла про книжку та пісні, які створив її чоловік, а також поділилася своїми успіхами у веденні господарства. «Павло видав неймовірної краси книжку «Марґіналії», випустив три треки і презентував новий альбом на Atlas Fest. У мене на городі розквітли квіти, зійшли помідори, огірки, зелень, ягоди, і куди ж без кабачків. Зараз фарбую вікна і двері в нашому домі, поки Павло на Сумському напрямку», – написала вона.

Поет-воїн Павло Вишебаба відзначив річницю стосунків з коханою фото: Іnstagram.com/angelika.kravets

Єдина перешкода у шлюбі закоханих, це відстань. Анжеліка Кравець зізналася, що наразі їм складно, однак для пари найголовніше те, що вони є одне в одного: «На відстані дуже складно. Дуже. Та ми щасливі, що є один у одного і проходимо різні етапи спільного життя».

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Павло Вишебаба разом зі своєю дружиною Анжелікою Кравець влаштував фотосесію з нагоди річниці стосунків фото: Іnstagram.com/angelika.kravets

До слова, святковий допис родини вподобали й зірки, зокрема Катерина Осадча, Женя Янович, Альона Альона, Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба повідомив про заручини зі своєю коханою Анжелікою. Поет показав момент освідчення на березі водойми під час заходу сонця.

Також повідомлялося, письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Пара на момент весілля була знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів.