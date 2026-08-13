«Ця країна не для всіх». Українка розповіла про переваги та недоліки життя у США

Емігрантка розповіла про можливості для українців у США

Українка Софія мешкає у США. Дівчина поділилася у мережі своїм досвідом життя в цій країні та назвала її головні недоліки та переваги. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

Плюси життя у США

Можливості для роботи

За словами українки, однією з переваг життя в Америці є багато можливостей, зокрема для бізнесу, навчання та роботи. «Тут дуже великі можливості, але і така сама велика конкуренція, але це вже друге питання. Хтось готовий пройти цей шлях, а хтось не готовий, і це теж є нормально», – зазначила дівчина.

Можливості для бізнесу та реалізації ідей

Крім гарних можливостей для розвитку кар'єри та пошуку гарної роботи, за словами українки, у США безліч варіантів для розвитку власного бізнесу та реалізації ідей. Зокрема, творчим та талановитим людям буде легше реалізуватися у Штатах, аніж в іншій країні чи, наприклад, в Україні. В Америці можна знайти спонсорів та втілити у життя свої мрії.

«Мати ідею і реалізувати її тут в рази легше. Тому тут дуже багато творчих людей, тут легше проявляти свій творчий потенціал. Всі ми знаємо, що ідея зароджується в Америці, а вже покращується у всьому світі», – зауважила блогерка.

Вищий рівень життя та доходів

Також блогерка порівняла можливості працевлаштування та кар'єрного зростання в Україні й Америці. На її думку, у США перевагою є те, що в цій країні більше можливостей зайняти високу посаду, кар'єрного зростання тощо.

«Ти можеш бути на звичайній роботі, мати звичайну посаду, яка, до прикладу, в Україні не буде так цінуватися та оцінюватися, як буде оцінюватися тут. І ти все одно зможеш побудувати тут нормальне життя середнього класу. І дозволяти собі значно більше, ніж ті самі люди, які працюють на такій же самій посаді в Україні», – розповіла емігрантка.

Великий вибір місця для життя

Блогерка вважає, що у США легше почати нове життя , а також знайти місце для проживання в будь-якому місті або штаті. У цій країні можна жити біля океану, в горах та навіть у пустелі. До того ж дівчина зауважила, що США доволі зручна країна для мігрантів.

«Навіть попри те, що ти тут обмежений в деяких випадках у виїзді та в'їзді, ти все одно тут зможеш знайти своє місце, тому що тут дуже велика територія. Хочеш жити біля океану – живи біля океану, хочеш жити в горах – живи в горах, хочеш жити в пустелі – живи в пустелі. Кожен штат – це як своя маленька країна, але при цьому все одно якісь базові закони, одна мова, воно все однакове, тобі не потрібно кардинально змінювати своє життя. Тут набагато легше починати з нуля, на мою думку, тому що країна все одно підлаштована під іммігрантів і система побудована так, що ти можеш влаштувати своє життя такого хорошого стабільного класу», – пояснила українка.

Великий вибір товарів

У США великий вибір різноманітних товарів. В цій країні немає дефіциту та можна знайти будь-що. «Неймовірно великий вибір товарів, тобто тут є просто все, тут немає дефіциту, розумієте. Все, що ти собі придумала, ти можеш замовити, все є у вільному доступі, і якщо тобі треба, в тебе вже буде завтра це все стояти під дверима», – зазначила авторка відео.

Мінуси життя у США

Обмеження у виїзді

Одним із мінусів життя в Америці є певні обмеження у виїзді, а також певні проблеми з документами. «В Америці з документами не так і легко. Я не кажу про те, що коли в тебе є грінкарта чи громадянство, то ти вже завтра плануєш собі кругосвітню подорож, знаєте. Але факт залишається фактом, що все-таки морально, психологічно це давить на людей», – наголосила блогерка.

Рідкісні зустрічі з рідними

Ще одним недоліком життя у Штатах, а також мінусом еміграції, є те, що через відстань бачитися з рідними виходить доволі рідко. За словами українки, дехто роками не бачиться з близькими, тому що візу у США отримати складно і це вдається не усім.

«Ти рідко бачишся зі своїми рідними, а хтось взагалі роками не бачиться, тому що візу в Штати отримати не так і легко, не всім це вдається. Така ціна, яку ти платиш за ось цю еміграцію в Америці, що ти рідко бачишся зі своїми рідними або не бачишся роками», – розповіла дівчина.

Великі відстані та залежність від автомобіля

В Америці між містами дуже великі відстані, що є певною проблемою. Тому для мешканців, а також емігрантів, необхідністю є наявність автомобіля. «Америка, вона має дуже великі відстані. Це не так, як, знаєте, в Європі, ти спускаєшся зі своєї квартири, в тебе тут за куточком магазин, а ще тут відразу якась кав'ярня прикольна, а тут ресторанчик відразу такий класний, а ще пройшла квартал, там вже якийсь торговий центр. Ні, тут такого немає. Тут треба машина», – зауважила українка.

Попри недоліки США, українка вдячна цій країні, однак вона зауважила, що Америка підходить не всім.

«Я можу сказати, що я дуже люблю Америку, і в принципі всі плюси перекривають мінуси. Ця країна не для всіх, вона дійсно інколи складна, інколи, знаєте, здають нерви, ще щось, але я все одно вдячна цій країні», – резюмувала блогерка.

Нагадаємо, українка Катерина веде блог, де розповідає про життя у Польщі. Дівчина поділилася власними спостереженнями та назвала недоліки цієї країни для емігрантів.