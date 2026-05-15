Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани під час офіційного візиту в Італії (фото)

Юлія Відміцька
Принцеси Уельські Кейт і Діана
Принцеса Уельська обрала одяг та прикраси від відомих брендів для заходів в Італії

Кейт Міддлтон відвідала Італію з офіційним візитом. Під час заходів принцеса Уельська з’являлася перед камерами у вишуканих образах. Один з них, нагадав користувачам мережі стиль покійної принцеси Діани. Про це пише «Главком».

У другий день свого перебування в Італії дружина принца Вільяма показалася перед публікою у ніжному вбранні. Принцеса одягла плісировану спідницю молочного кольору, світлу кофтину та сірий жакет. Свій образ Міддлтон доповнила прикрасами та взуттям на низьких підборах.

Такому стилю надавала перевагу принцеса Діана. У мережі порівняли образи принцес із різних заходів, вони виявилися схожими. На цих кадрах принцеса Діана та Кейт зображені у схожому вбранні. На окремих фото принцеси однаково тримають у руках невеликі букети та вітаються із дітьми.

Які бренди одягла Кейт Міддлтон на зустріч в Італії

Кейт Міддлтон обрала смугастий жакет від бренду Blaze Milano моделі Wind Hunter Charmer, який вона поєднала з плісированою спідницею від Jenni Kayne. Талію принцеси підкреслив ремень від Blaze Milano Viva Nal. Образ принцеси Уельської доповнило взуття чорного та бежевого кольору від Camilla Elphick. Також на принцесі були сережки та кольє від бренду Kiki McDonough.

Як повідомляв «Главком», 13 травня принцеса Уельська з офіційним візитом прибула до Італії після тривалої перерви через лікування раку. Кейт Міддлтон приїхала у місто Реджо-Емілія.

До слова, візит Кейт Міддлтон до Італії був її першою поїздкою після лікування онкології. Поїздка Кейт Міддлтон до Італії є важливим етапом у її роботі з Центром раннього дитинства Королівського фонду (The Royal Foundation Centre for Early Childhood). Цю організацію принцеса Уельська заснувала у 2021 році в межах The Royal Foundation.

