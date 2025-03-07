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У Німеччині жінка намагалася продати на аукціоні 10-місячного сина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканка Німеччини виклала оголошення про продаж неслухняного сина
фото із відкритих джерел

Жінка зізналась, що розмістила оголошення заради жарту

У Німеччині молода мати намагалася продати дитину через інтернет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Таке оголошення з'явилося на порталі eBay у суботу, 1 березня. Жителька Нижньої Саксонії виклала фотографію свого 10-місячного сина, зазначивши, що готова його продати, оскільки він дуже неслухняний. За доставку немовляти вона попросила 6,75 євро. Декілька користувачів повідомили про це в поліцію. 

«Адреса матері була вказана в оголошенні. Нам не довелося довго розслідувати справу», – заявили в поліції.

Коли правоохоронці та працівники служби у справах молоді прибули за вказаною адресою, 22-річна дівчина сама відчинила двері. У квартирі також перебували її дитина та її 20-річний батько.

Мати зізналася, що розмістила невелике оголошення в інтернеті, але зробила це заради жарту, а незабаром видалила його. Її поки не стали звинувачувати, але управління у справах молоді заявило, що тепер стежитиме за родиною.

Раніше прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за $6 тис.

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Теги: прикордонники батько дитина жарт кордон аукціон чоловік жінка Німеччина соцмережі

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