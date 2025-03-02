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«Скандальні джинси» шахматиста Карлсена продано на аукціоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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«Скандальні джинси» шахматиста Карлсена продано на аукціоні
Джинси придбали за $36 тис.
фото з відкритих джерел

Виручені кошти підуть на підтримку організації Big Brothers Big Sisters, що допомагає дітям

Джинси Магнуса Карлсена, через які розгорівся скандал на чемпіонаті світу з шахів, були продані на аукціоні за 406 421 норвезьку крону (близько $36 тис.). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vg.no.

Покупцем став анонімний учасник торгів, який зробив найвищу ставку. Загалом на лот надійшло 94 пропозиції. Виручені кошти підуть на підтримку організації Big Brothers Big Sisters, що допомагає дітям.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міжнародна федерація шахів (FIDE) не допустила Магнуса Карлсена до дев’ятого раунду чемпіонату світу з рапіду-2024 через невідповідність дрес-коду – норвежець прийшов на гру в джинсах.

У відповідь 16-й чемпіон світу з шахів достроково припинив виступи, проте згодом отримав дозвіл продовжити участь у турнірі. У підсумку він розділив перемогу з росіянином Яном Непомнящим.

Після інциденту президент FIDE Аркадій Дворкович заявив, що федерація перегляне правила дрес-коду на чемпіонаті світу з бліцу.

Раніше ми писали, що у четвер, 27 лютого, на 89-му році життя помер радянський та французький гросмейстер Борис Спаський. Шахматист відомий тим, що став десятим чемпіоном світу в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова.

У 1965 році Борис Спаський отримав звання заслуженого майстра спорту Радянського Союзу, а у 1969 році став десятим чемпіоном світу та утримував цей титул до 1972 року.

У 1976 році шахматист емігрував до Франції та з осені 1984 року в офіційному рейтингу ФІДЕ він почав виступати як представник Франції, а не Радянського Союзу.

Теги: правила скандал аукціон шахи гроші

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