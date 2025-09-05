Компанія Lego анонсувала найдорожчий набір у своїй історії

Компанія Lego анонсувала ексклюзивний конструктор для фанатів «Зоряних війн»

Компанія Lego анонсувала випуск найдорожчого набору у своїй історії. Ним стане модель «Зірка Смерті» з всесвіту «Зоряних війн». Про це пише «Главком» із посиланням на The Brick Fan.

Модель «Зірка Смерті» буде продаватися за ціною $999,99. Набір складається з понад 9 тис. деталей, а в зібраному вигляді матиме 70 см у висоту та 80 см у ширину. До нього також увійде 38 фігурок персонажів.

Продажі розпочнуться 4 жовтня. Попереднім найдорожчим набором компанії був «Сокіл тисячоліття», також із «Зоряних війн», випущений у 2017 році. Він мав 7400 деталей і коштував $850.

Нагадаємо, керівник компанії Lego та друг данської королівської родини Майкл Гелбі загинув внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах у швейцарських Альпах.

До слова, шестеро дітей та четверо дорослих отримали поранення внаслідок падіння частини великої інсталяції з дитячого конструктора Lego в американському місті Пібоді в штаті Массачусетс.

Раніше стало відомо, що угорський художник Балаж Дочі та його помічники зібрали повнорозмірний трамвай із деталей Lego у центрі угорського Будапешта.