Виробництво конструктора Lego cтане іншим: компанія вводить радикальні зміни

Компанія перейде на дорожчий відновлюваний пластик

Відомий виробник іграшок Lego відмовиться від нафти під час виробництва деталей популярного дитячого конструктора. Про це пише Reuters.

Виробник Lego заявив, що йде шляхом заміни викопного палива, що використовується для виробництва його фірмових пластикових деталей, на більш дорогий відновлюваний і перероблений пластик до 2032 року після підписання угод з виробниками для забезпечення довгострокових поставок.

Компанія Lego, яка щорічно продає мільярди пластикових цеглинок, протестувала понад 600 різних матеріалів, щоб розробити новий матеріал, який повністю замінив би цегли на основі нафти до 2030 року.

Тепер Lego має намір поступово знизити вміст нафти у своїх цеглинах, сплачуючи до 70% більше за сертифіковану відновлювану смолу – сировинний пластик, що використовується для виробництва деталей конструктора, – у спробі спонукати виробників збільшити виробництво.

«Це означає значне збільшення вартості виробництва кубиків Lego», – заявив агентству Reuters генеральний директор компанії Нільс Крістіансен.

«Для нас, власників сімейного бізнесу, прихильних до принципів сталого розвитку, велика честь платити за сировину додатково, не стягуючи при цьому додаткову плату з клієнтів», – сказав Крістіансен.



Цей крок відбувається на тлі надлишку дешевого первинного пластику, спричиненого інвестиціями великих нафтових компаній у нафтохімію. За прогнозами, у найближчі кілька десятиліть пластик визначатиме новий попит на нафту.

Постачальники Lego використовують біовідходи, такі як олія або жирові відходи харчової промисловості, а також перероблені матеріали для заміни первинного викопного палива при виробництві пластику.