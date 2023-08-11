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Lego зробила новітню модель надзвукового літака (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Lego зробила новітню модель надзвукового літака (фото)
Lego випустила черговий цікавий конструктор
фото: сайт Lego

Lego зробила модель надзвукового пасажирського літака Concorde 

Відома данська компанія Lego анонсувала  новий конструктор Concorde. Купити модель надзвукового пасажирського літака можна буде на початку осені. Про це йдеться на сайті компанії.

Конструктор складається із 2083 деталей. Зібраний літак має довжину 105 сантиметрів, розмах крил 43 сантиметри та висоту 15 сантиметрів. Механізм висування шасі спрацьовує при повороті хвоста.

Придбати конструктор можна буде починаючи з 7 вересня цього року. Компанія LEGO оцінила модель Concorde у $200.

4 фото
На весь екран

Concorde є одним із двох пасажирських надзвукових літаків (другий – Ту-144). Він здійснив перший політ у березні 1969 року, а останній – у листопаді 2003 року. На момент початку експлуатації вартість літака становила майже $50 млн.

Силова установка представлена ​​чотирма двигунами Rolls-Royce. Максимальна тяга становить 140 кН, а тяга на форсажі – 169 кН. Нагадаємо, що справжній Concorde міг розвивати швидкість до 2500 км/год та мав крейсерську швидкість 2300 км/год.

Нагадаємо, компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя. Про це повідомив засновник компанії Ендрю Бікрафт у Twitter.

«ЗСУ, Нацгвардія, добровольці ТрО та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ», – написав Бікрафт.

Прототипами фігурок стали начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

Разом з тим компанія присвятила нові лего-фігурки й українським медикиням на війні. Прототипами іграшок стали: Аліна Михайлова – військова 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС, Анна Архіпова – військова 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний яр», Катерина Галушка – парамедикиня «Госпітальєрів».

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Теги: політ літак реконструкція модель

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