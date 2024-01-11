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Для України розробили незвичне житло у стилі Lego

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Для України розробили незвичне житло у стилі Lego
З блоків можна складати будівлі висотою до шести поверхів
фото: dezeen.com

Розробники позиціонують своє модульне житло як швидке рішення для розміщення людей у кризових ситуаціях

Архітектурна студія Cutwork розробила концепцію недорогого модульного житла – проєкт ReHome був задуманий саме для України, оскільки є швидким рішенням для заміни пошкоджених чи зруйнованих будинків. Про це пише Dezeen.

За словами провідного архітектора студії Антоніна Юдзі Маено, таку нерухомість можна легко адаптувати для розміщення різної кількості людей, що є досить корисно під час кризової ситуації.

«Ідея полягає не в тому, щоб будувати суто екстрені притулки, які не будуть використовуватися в довгостроковій перспективі, а в тому, щоб будувати якісне доступне житло, яке може забезпечити притулок і безпеку в будь-яких умовах і ситуаціях», – сказав він.

Система ReHome складається з блоків площею 27 квадратних метрів – їх можна складати «як блоки Lego» і в такий спосіб створити будівлі висотою до шести поверхів. Самі блоки виготовлятимуть за межами будівельного майданчика, щоб забезпечити швидке та економічно ефективне будівництво.

6 фото
На весь екран

«Щодо масштабу майбутнього завдання, ми бачимо, як збірне будівництво значно знижує вартість створення доступного модульного житла з економією коштом масштабу», – зазначив Маено.

Конструкція дозволяє комбінувати або адаптувати модулі для створення п'яти різних типів квартир. Кожен стандартний блок буде розділений на три секції, де знаходитимуться спальні кімнати та підсобні приміщення, розташовані в центральному блоці, затиснутому між великими варіативними житловими приміщеннями.

До слова, через російський терор ракетами та безпілотниками, українські винахідники працюють над розробками, які допоможуть врятувати людей від уламків і завалів. Нещодавно Сергій Захарін, розробник і виробник деревопереробного обладнання, розпочав виготовлення модульної конструкції «Капсула життя» власної конструкції, яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.

Теги: нерухомість будівництво житло

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