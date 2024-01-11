Для України розробили незвичне житло у стилі Lego

З блоків можна складати будівлі висотою до шести поверхів

Розробники позиціонують своє модульне житло як швидке рішення для розміщення людей у кризових ситуаціях

Архітектурна студія Cutwork розробила концепцію недорогого модульного житла – проєкт ReHome був задуманий саме для України, оскільки є швидким рішенням для заміни пошкоджених чи зруйнованих будинків. Про це пише Dezeen.

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За словами провідного архітектора студії Антоніна Юдзі Маено, таку нерухомість можна легко адаптувати для розміщення різної кількості людей, що є досить корисно під час кризової ситуації.

«Ідея полягає не в тому, щоб будувати суто екстрені притулки, які не будуть використовуватися в довгостроковій перспективі, а в тому, щоб будувати якісне доступне житло, яке може забезпечити притулок і безпеку в будь-яких умовах і ситуаціях», – сказав він.

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Система ReHome складається з блоків площею 27 квадратних метрів – їх можна складати «як блоки Lego» і в такий спосіб створити будівлі висотою до шести поверхів. Самі блоки виготовлятимуть за межами будівельного майданчика, щоб забезпечити швидке та економічно ефективне будівництво.

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«Щодо масштабу майбутнього завдання, ми бачимо, як збірне будівництво значно знижує вартість створення доступного модульного житла з економією коштом масштабу», – зазначив Маено.

Конструкція дозволяє комбінувати або адаптувати модулі для створення п'яти різних типів квартир. Кожен стандартний блок буде розділений на три секції, де знаходитимуться спальні кімнати та підсобні приміщення, розташовані в центральному блоці, затиснутому між великими варіативними житловими приміщеннями.

До слова, через російський терор ракетами та безпілотниками, українські винахідники працюють над розробками, які допоможуть врятувати людей від уламків і завалів. Нещодавно Сергій Захарін, розробник і виробник деревопереробного обладнання, розпочав виготовлення модульної конструкції «Капсула життя» власної конструкції, яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.