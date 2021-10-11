У нее мало мозгов. Игорь Кондратюк раскритиковал интервью Ани Лорак

Кондратюк заявил, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно «урезать их гражданские права»

Продюсер выступил с резким заявлением

Известный украинский продюсер и телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в своем Фейсбуке выразил возмущение относительно интервью Ани Лорак.

Так, в программе «ЖЗЛ» проживающая в России украинская певица Ани Лорак рассказала, почему выступает в стране-агрессоре. Тогда она назвала себя птичкой, который дарит людям музыку без границ.

facebook.com/igor.kondratiuk.5

«А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла - здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать разные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли», — рассказала певица.

Впоследствии, Кондратюк заявил, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно «урезать их гражданские права».

«Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, извините, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла — почему "ее не поддержали украинские политики". Печалька. А еще потому, что воюющее с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права», — написал продюсер.

Ранее Ани Лорак заявила, что каяться перед украинцами не будет, потому что она дерево.

Также исполнительница заявила, что ей давно тесно в Украине, поэтому начала «расширять территории» и отметила, что от выступлений в РФ отказываться не намерена.