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    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)

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    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)

    В декабре прошлого года дочь Джобса снялась в весьма откровенной фотосессии

    23-летняя Ив Джобс, младшая дочь сооснователя компании Apple Стива Джобса, дебютировала на Парижской неделе моды в рамках показа французского бренда Coperni. Модель вышла на подиум в неоновом облегающем топе и черной мини-юбке. Образ дополнили крупные солнцезащитные очки, сумка и вьетнамки на массивной подошве.

    В своем Инстаграме девушка поделилась кадрами подготовки к показу и своими эмоциями: «Я не могу выразить словами, насколько необыкновенна эта коллекция. Для меня было честью стать частью видения Coperni», – написала Ив.

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    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)
    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)
    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)
    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)

    Это не первое достижение юной Ив в модельном бизнесе. В декабре прошлого года дочь Джобса снялась в весьма откровенной фотосессии для бренда Glossier.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)