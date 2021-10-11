Дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в Париже (фото)

В декабре прошлого года дочь Джобса снялась в весьма откровенной фотосессии

23-летняя Ив Джобс, младшая дочь сооснователя компании Apple Стива Джобса, дебютировала на Парижской неделе моды в рамках показа французского бренда Coperni. Модель вышла на подиум в неоновом облегающем топе и черной мини-юбке. Образ дополнили крупные солнцезащитные очки, сумка и вьетнамки на массивной подошве.

В своем Инстаграме девушка поделилась кадрами подготовки к показу и своими эмоциями: «Я не могу выразить словами, насколько необыкновенна эта коллекция. Для меня было честью стать частью видения Coperni», – написала Ив.

Это не первое достижение юной Ив в модельном бизнесе. В декабре прошлого года дочь Джобса снялась в весьма откровенной фотосессии для бренда Glossier.

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