Королевский биограф заявил, что рождение сына примирило принца Гарри с братом



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Принцы Гарри и Уильям

Конфликт между 34-летним принцем Гарри и 36-летним принцем Уильямом возник два года назад

Однако сейчас ситуация в отношениях между братьями изменилась.

Напряженность между внуками Елизаветы II появилась из-за Меган Маркл. Уильям скептически отнесся к роману брата с американской актрисой. По словам источников, они крупно поссорились, и принцу Чарльзу пришлось просить старшего сына быть терпимее.

Уильям и Гарри долгое время общались друг с другом лишь из-за формальной необходимости. Однако все изменилось с рождением малыша Арчи. Братья забыли о ссоре и снова сблизились.

«Между ними растаял лед. Уильям просто на седьмом небе от того, что его брат стал отцом», — рассказала королевский биограф Кейт Николл.

Кроме того, улучшились отношения и Меган Маркл с Кейт Миддлтон. Многодетная мама помогает герцогини Сассекской с первенцем и является желанной гостьей в Фрогмор-коттедже.

Герцоги Кембриджские навещали тогда еще беременную Меган на пасхальных праздниках. Супруга принца Гарри не могла присутствовать на традиционной пасхальной службе, поэтому монаршая семья решила порадовать ее своим визитом.

Желанными гостями в доме Меган и Гарри также является чета Клуни, которая живет по соседству. По словам голливудского актера, супруги отличные родители. Недавно стало известно, что герцоги Кембриджские нашли идеальных подход к семейной жизни.

Джерело: graziamagazine.ru